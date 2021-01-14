شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصري» يرحب بقرار الإدارة الأمريكية اعتبار جماعة الحوثى منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان بقرار الإدارة الامريكية إخطار الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية" و إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين ، ودخول هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير القادم .

وقال التحالف ان على الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية الاقدام على اتخاذ نفس الخطوة لانهاء الوضع المأساوي الذي صنعته المليشيات الحوثية في اليمن واصرارها على ارتكاب جرائمها بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء وهو ما يستلزم اجراء تحقيقات عادلة فى تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

يذكر ان التحالف كان قد دعا فى ديسمبر من العام الماضى قد دعا اجهزة الامم المتحدة المعنية بضرورة بحث ادراج مليشيا الحوثى وداعميها على قوائم الارهاب وملاحقة مصادر تموليها لايقاف جرائمها ضد الانسانية .