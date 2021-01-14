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انتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر بعد إعادة فتح ميناء نويبع

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح صباح اليوم الخميس، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر.

كما يقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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