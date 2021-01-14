شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر بعد إعادة فتح ميناء نويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح صباح اليوم الخميس، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر.

كما يقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .