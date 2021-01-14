شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب.. إحالة عدد من العاملين بمراكز صحية بـ«الفشن» إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن، بإحالة عدد من العاملين بمركز صحة الأسرة والمركز المتميز للأمومة والطفولة والوحدة الصحية بقرية «لاجودة» إلى التحقيق بعد المرور المفاجىء عليهم وتبين غيابهم من قبل لجان المتابعة التي تم تشكيلها بناء على تعليمات الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف.

وقال رئيس المدينة إن حملات النظافة مستمرة على المجالس القروية فقد تم رفع مخلفات قمامة وصلبة وصلت إلى 55 طنا، كما تم إصلاح عطل في بياره في «عزبة محمود كامل» تقدم الاهالى بشكوى وتم الانتهاء من إصلاحها وإصلاح عطل مياه الشرب بقريه«كمون»واضاف ان لجان المتابعة تابعت الجهات الحكومية التابعة لمركز الفشن في تطبيق الإجراءات الاحترازيه الخاصه بفيرس كورونا.

وأشار شاهين إلى أنه تم معاينة وفحص عدد ٢ شكوي بقرية «بني صالح» بخصوص المياه الجوفية التي طالت عددا من المنازل والشوارع وقامت اجهزة الوحدة المحلية بحل المشكلتين، مشيرا إلى أن المحافظ أعطى أوامر مشددة بمتابعة مستشفى الفشن المركزى للتأكد من توافر الأوكسجين والأدوية للمرضى.