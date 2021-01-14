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جامعة الأقصر تعلن عن بدء دورة التربية العسكرية إلكترونياَ

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة وبالتعاون مع وزارة الدفاع، عن بدء دورة التربية العسكرية إليكترونياً من ١٦ يناير 2021 ، حتى ٢٨ من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للتربية العسكرية، وذلك بناء على تصديق وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للجامعات .

وناشدت الجامعة، أبنائها الطلاب وخاصة طلاب الفرقة الرابعة ضرورة التسجيل بهذه الدورة ،باعتبار أن هذه الدورة هي اخر دورة للفرقة الرابعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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