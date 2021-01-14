شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تعلن عن بدء دورة التربية العسكرية إلكترونياَ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة وبالتعاون مع وزارة الدفاع، عن بدء دورة التربية العسكرية إليكترونياً من ١٦ يناير 2021 ، حتى ٢٨ من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للتربية العسكرية، وذلك بناء على تصديق وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للجامعات .

وناشدت الجامعة، أبنائها الطلاب وخاصة طلاب الفرقة الرابعة ضرورة التسجيل بهذه الدورة ،باعتبار أن هذه الدورة هي اخر دورة للفرقة الرابعة.