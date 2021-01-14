شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتاج الحرير الطبيعي وزراعة شجر التوت» في دورة تدريبة بالوادى الجديد 18 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه سيتم عقد دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع نقابة الزراعيين الفرعية بالمحافظة، وذلك في الفترة من 18 حتى 20 من يناير الجاري بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة.

وقال «المرسي»، إنه يشارك في البرنامج التدريبي أساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعي من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد السيد محمود عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور أسامة محمد محمد غازى، رئيس بحوث، والمهندس محمد احمد جاد الكريم، المشرف على مشروع الحرير بالوادي الجديد.

واضاف، أن الدورة تتضمن شرح تفصيلى لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان القز، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت.