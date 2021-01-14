شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: استفادة مصر من الموجة الأولى لكورونا وإصابة غوريلا بالفيروس وكذبة السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الأربعاء، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها، «المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

مستشار الرئيس يتحدث عن كورونا

حل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقاية، ضيفاً على برنامج يحدث في مصر، مع شريف عامر، على شاشة أم بي سي مصر، متحدثاً عن وضع مصر من حيث انتشار كورونا وبدء حملة تطعيم المواطنيين باللقاح.

وقال في تصريحاته أن هناك حالات إصابة كثيرة بكورونا تعالج بالمنازل، وتحصل على العلاج عبر التواصل مع الأطباء، وتحديد العلاج المناسب سواء الإصابة بسيطة أو متوسطة.

وأوضح مستشار الرئيس أن هناك تعليمات للمرضى والمخالطين بأنه إذا حدثت أعراض محددة يتم الاتصال بالطبيب أو يذهب إلى المستشفى، مؤكدا أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى، كاشفاً أن هناك الكثير من الحالات المصابة التي تتوجه إلى المستشفيات قد تكون متأخرة؛ مما يسبب مضاعفات، وزيادة عدد الحالات على أجهزة التنفس الصناعي.

كذبة محمد قمصان مدعي محاربة السرطان

كشف علاء ميهوب مقدم البلاغ في الشاب محمد قمصان، مدعي الإصابة بالسرطان الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تفاصيل القضية أثيرت مؤخراً.

قال «ميهوب» خلال مداخلته في برنامج «التاسعة» المُذاع على قناة «الأولى» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «تعرفت على محمد في شهر نوفمبر 2018 من خلال جروب على تطبيق الواتساب، خاص بمحاربين السرطان وكنا نتبادل التجارب من خلال هذا الجروب»، مضيفًا أنه كان يدعي المرض وتلقي العلاج في معهد أورام طنطا.

وأوضح: «بعد وفاة اثنين من أصدقائنا المشتركين بسبب المرض، نصحني محمد بعد استكمال جلسات العلاج الخاصة بي نظرًا لصعوبة العلاج، وبالفعل بدأت في تأخير جلسات العلاج وانقطعت لفترة عن تلقيه بشكل تام بسبب حالة اليأس التي شعرت بها، حتى تعرضت لمضاعفات خطيرة وقررت ترك المستشفى على مسؤوليتي»، وتابع «فوجئت في مرة بأنه سرق منشور خاص بصديق لنا ومحارب للسرطان ونشره باعتباره حالته المرضية، ومن هنا بدأت أشك في روايته»، مشيرًا إلى أنه بعد عدة مواقف تأكد من كذبه وبالتالي اتخذ إجراء ضده.

حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد في مصر

مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الكواليس.

قال «نصر» خلال مداخلته ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على فضائية «dmc» مع رامي رضوان: «شكل حفل الافتتاح كان مرضِ للغاية حتى على على المستوى العالمي حيث كان الحفل مميز، ويشرفنا استضافة مثل هذا الحدث في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم».

وعن أداء المنتخب المصري خلال المباراة الأولى فأوضح قائلاً: «كنت متوقع نتيجة أفضل من ذلك ولكن نعتبر أن رهبة المباراة الأولى هي التي أثرت على الأداء وأتوقع أداء أفضل خلال المباريات المقبلة».



وفي نفس سياق البطولة، قال ناصر كنفاني رئيس قطاع الاتصالات التسويقية بشركة المصرية للاتصالات، إن مبادرة الشركة لنقل مباريات كأس العالم لكرة اليد لهذا العام تعد جديدة من نوعها.

وأضاف «كنفاني» خلال مداخلته في برنامج «خبر اليوم» وتقدمه الإعلامية دينا زهرة: «فكرنا أن ندعم الجمهور الهتم بمتابعة هذا الحدث من خلال تسهيل عملية المشاهدة، وذلك من خلال إطلاق القناة الخاصة بنا على موقع اليوتيوب».

وأوضح «حصلنا على حق البث لكل المباريات بما فيها مباريات المنتخبات العالمية من خلال القناة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا».



إصابة الغوريلا بكورونا لأول مرة

قال الدكتور أيمن الشيبينى، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وهو ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان، ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس انتقل لحيوانات كثيرة منها القطط والطيور والأسود، وانتقال الفيروس من الإنسان للحيوان والعكس صحيح.

وتابع في تصريحات لبرنامج هذ الصباح، على شاشة إكسترا نيوز أنه من الممكن أن تتم الإصابة للحيوانات الأليفة، ولكنها أول مرة تصاب غوريلا بفيروس كورونا، منوهًا بأن الفيروس أصبح سريع الانتشار ويعد مؤشر خطير جدًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يصاب الحيوان بالفيروس نتيجة تلوث طعامه بفيروس كورونا.

وأوضح أن العطس أو الرذاذ أثناء الحديث قد يكون سببا رئيسيا لعدوى فيروس كورونا، منوهًا بأن المناعة الخاصة بفيروس كورونا تصل إلى 3 أشهر، ويجب البقاء في العزلة بحد أدنى 3 أيام بعد الشفاء لحين انسحاب الفيروس من جسد المصاب.

بروتوكول التضامن والشركة المصرية للاتصالات

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات بشأن إطلاق مشروع مصر الرقمية.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى» التليفزيون المصري، إن التعاون مع وزارة الاتصالات مهم، موضحة أن الأسر ستحصل على الدعم عبر مكاتب البريد.

وأشارت إلى أن كل من يشملهم برنامج تكافل يصل عددهم إلى 3.5 مليون أسرة، وسيصل العدد قريبًا إلى 5 ملايين.