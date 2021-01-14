شكرا لقرائتكم خبر عن «أهالي محافظات شمال الصعيد» يُشيدون بطريق الصعيد الصحراوي الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أهالي محافظات شمال الصعيد، «المنيا – بني سويف – أسيوط- الفيوم» بالخطوات التي تقوم بها وزارة النقل في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية في صعيد مصر.

وقام بعض الأهالي والمترددين على الطريق بنشر صور لأعمال التطوير على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تظهر الشكل الحضاري للطريق بعد تطويره، والصورة السيئة له قبل التطوير.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد قام بجولة الشهر الماضي، تفقدية خلالها أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

ووجه الوزير خلال تفقده قطاعات المشروع المختلفة والتي بدأها من محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، بأن يتم العمل على مدار الساعة وأن يتم تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والإهتمام بأعمال تأمين سلامة المرور وعدم إقامة أي مطبات عشوائية على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل وان يتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.

وقال الوزير إنه تم تقسيم المشروع على 10 شركات متخصصة، وأن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين، لافتا إلى أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتا إلى أنه سيكون جزءا من محور القاهرة/ كيب تاون، وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

وأضاف أن القيادة السياسية صدَّقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل، المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء، حيث بلغت نسبة تنفيذها 94%، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 90 كم، والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020، والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021، أما المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة في المسافة من أسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كم.

وأشار إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.

طريق الصعيد الصحراوي الغربي

طريق الصعيد الصحراوي الغربي

طريق الصعيد الصحراوي الغربي

طريق الصعيد الصحراوي الغربي

طريق الصعيد الصحراوي الغربي

طريق الصعيد الصحراوي الغربي