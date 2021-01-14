شكرا لقرائتكم خبر عن فض 3 أفراح و 8 سرادقات عزاء ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد من مصادرة ١١ شيشة من أحد الكافتريات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بكفر العزازي، وتم تشميع الكافتريا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها المخالف.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير ١٠ محاضر ضد بعض المواطنين غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية، كما تم ضبط ١٦ كافتيريا مخالفة لتقديمها الشيشة، ومطعم يعمل بالمخالفة لتوقيتات الغلق المقررة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بتحرير محضرين ضد مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، حفاظاً على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، من تحرير ٤ محاضر ضد مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، كما قامت رئاسة المركز بفض سرادقين كانوا مجهزين لإقامة أفراح، فضلاً عن فض سرادق كان مجهز لإقامة عزاء، وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع تجمعات المواطنين .

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف، بفض سرادق كان مجهز لإقامة فرح بقرية حوض الندى، كما قام رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة بفض سرادق كان مجهز لإقامة فرح بالقرية، وقام رئيس الوحدة المحلية بالزوامل بفض سرادق عزاء وغلق دار مناسبات بعزبة الورثة بالقرية، كما قام رئيس الوحدة المحلية بالعدلية بفض سرادق كان مجهز لإقامة عزاء بقرية ميت حمل، وذلك لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، بغلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الحكماء بنطاق الحي، وتفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة مشتول السوق، حملة لفض سرادق عزاء بالوحدة المحلية بكفر إبراش لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المقاهي للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بمنع تقديم الشيشة، أسفرت عن غلق مقهى بقرية النكارية، وذلك بناءً على شكوي من مواطنين بالقرية، وتوجهت الحملة إلى محل الشكوى وتم التحفظ على 7 شيش وغلق وتشميع المكان.

كما تمكنت الحملة من غلق وتشميع مقهي مخالف بقرية بيشة قايد، لتقديم الشيشه للمترددين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما واصلت رئاسة المركز حملاتها لفض الأفراح الشعبية المقامة بالمخالفة بأماكن متفرقة بنطاق المركز، حيث تم فض ٣ أفراح بقرى بني عامر، وكفر الحمام، وعزبة الصعايدة، وتم تفريق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة على المقاهي والكافتريات، أسفرت عن مصادرة ٢٤ شيشة من مقاهي مخالفة بعدد من القرى.