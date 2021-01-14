شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة النصب على المواطنين عبر «واتس آب» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين في محافظة البحيرة عبر شبكة الانترنت باستخدام تطبيق «واتس آب»، وقيامهم بارتكاب 18 واقعة نصب من خلال استخدام 11 شريحة محمول في ارتكاب جرائم النصب.

وكانت معلومات وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام 3 أشخاص منهم 2 لهما معلومات جنائية ويقيمون في محافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابى يتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بعمل إعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة، عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى، والقيام بالتواصل مع عملائهم باستخدام عدد من خطوط الهواتف المحمولة للتواصل معهم عبر تطبيق «واتس آب» والحصول على على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها للمتهمين على تلك الخطوط، وعدم وفاء المتهمين بتوريد الأجهزة، كما توصلت التحريات إلى ارتكاب المتهمين عدد 18 واقعة نصب بذات الأسلوب.

تم تقنين الإجراءات والتنسيق بين مديرية أمن البحيرة وقطاع الأمن العا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات واستهداف المتهمين وضبطهم، وتم العثور بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وتبين من فحصها وجود أدلة على ارتكابهم الوقائع، كما تم ضبط عدد 11 شريحة هاتف محمول التي تم استخدامها في إرتكاب وقائع النصب وعدد 3 بطاقات بنكية، وتبني وجود مبلغ مالى في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم من متحصلات النشاط الإجرامى.

اعترف المتهمون بارتكاب الجرائم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.