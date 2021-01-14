شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تسليم المحطة الوسيطة بدمنهور بطاقة استيعابية 820 طن مخلفات يوميًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وسرعة تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، قامت لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع بتسليم المحطة الوسيطة بدمنهور إلى محافظة البحيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطة ومساحتها 2635م2 تخدم منطقة (حوش عيسى، دمنهور، المحمودية) بطاقة استيعابية للمخلفات 820 طنًا/ يوم، يتم نقلها إلى مصنع حوش عيسى للمعالجة وإعادة التدوير، وسوف يتم نقل المرفوضات إلى مدفن بدر بالمحافظة الجارى الانتهاء من تنفيذه.

وأشارت «فؤاد» إلى أن ذلك يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وباعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم (202 لسنة 2020).