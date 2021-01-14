شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين.. قطار فائق السرعة ينقلك من العين السخنة إلى العلمين الجديدة (10 معلومات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التحول التكنولوجي الذي تتجه إليه الدولة، وبعد مفاوضات دامت لعدة أشهر من إعلان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توجه الدولة نحو إدخال جيل جديد من وسائل النقل الجماعي لمواكبة العالم، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمالنية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي فائق السرعة في مصر، اليوم الخميس.

الاتفاقية وقع عليها الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ممثلًا عن مصر، ومايكل بيتر العضو المنتدب لشركة سيمنز، بحضور المهندس كامل الوزير وجو كايسر الرئيس التنفيذ للشركة الألمانية المنفذة للمشروع.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن القطار فائق السرعة.

1. تم توقيع الاتفاقية بعد عدة مفاوضات، انتهت بمقابلة بين ممثلي الشركة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

2. نصت الاتفاقية على أن يكون يكون نظام تشغيل القطار مختلف عن نظام عمل السكك لحديدية التقليدية، ليضم مواصفات تعتبر الأحدث على مستوى العالم.

3. وفقًا لتصريحات وزير النقل، يبلغ طول القطار 460 كم.

4. تبلغ السرعة التصميمية للقطار 250 كم/ساعة.

5. تقدر تكلفة تنفيذ المشروع بـ 32 مليار دولار، بما يعادل 360 مليار جنيه.

6. تقدر المسافة التي يمتد عليها القطار بحوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية.

7. يشمل القطار 15 محطة، ويربط بين شرق مصر والساحل الشمالي، ويبدأ من العين السخنة ويمر في طريقه على ساحل البحر الأحمر ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

8. سيستغرق زمن تنفيذ المشروع عامين من تاريخ تفعيل التعاقد.

9. تم الانتهاء من أعمال بحث التربة ورفع المساحة الخاصة بالمشروع، وحاليًا جاري إنشاء الجسور الترابية والكباري والمحطات والأسوار.

10. وفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء، يعد القطار وسيلة نقل آمنة وسريعة لنقل البضائع والركاب بين المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.