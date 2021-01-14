شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: طوارئ بالمحافظات لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية وموجة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، برفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المراكز والمدن، خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها، وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية، مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأي أحداث غير متوقعة، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وشدد «شعراوي»، في تصريحات صحفية، الخميس، على ضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

كما كلف الوزير غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات، وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

في سياق متصل، كشف التقرير، الذي تلقاه الوزير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن استقرار الأحوال الجوية بالمحافظات مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ.

وتابع التقرير أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مستوى المحافظة لم ترق إلى تجمعات مياه، وجارٍ الآن العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع بالمحافظة وجارٍ المتابعة.

وتساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، ما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس المقبلة، واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء وتوفير فرق التدخل السريع.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها، بتوخى الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة حرصاً على سلامتهم.

وأكد أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات.

كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة، وهى: رقم «الواتس آب»: وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).