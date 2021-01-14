شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم القليوبية» يُكرم رؤساء أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبحضور سماح إبراهيم، وكيل المديرية، رؤساء أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية والمدارس.

وأشاد «الفيومي» بالجهد الذي تبذله إدارة الإحصاء بالمديرية، والإدارات التعليمية والانتهاء من الإحصاء الاستقراري، مؤكدًا أنهم قدموا جهد متميز في إدارة منظومة الإحصاء ونظم المعلومات.

والمكرمون هم محمد عبداللطيف حسن، إدارة بنها، وعبدالرحيم محمد الصادق، إدارة كفر شكر، وسوسن عطية على سعيد، إدارة غرب شبرا الخيمة.

وكرَّم «الفيومي» مسؤولي الحكومة الإلكترونية داخل بعض المدارس، وهم أيمن صالح محمد صالح بمدرسة منشأة بدوى ببنها، وأمنية محمد رشيد بمدرسة الشهيد أحمد حامد الخولي الإبتدائية إدارة غرب شبرا، وسحر سليم جودة بمدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية، إدارة كفر شكر، وإيمان فهمي كامل بمدرسة شبين القناطر الثانوية بنات إدارة شبين القناطر، وفردوس محي عبداللطيف بمدرسة الرحاب الثانوية، إدارة قها، ونصر سعيد رياض صالح بمدرسة الشهيد طيار وليد إسماعيل الثانوية، إدارة قليوب، وباسم السيد أحمد عوض بمدرسة الشهيد أحمد عبدالنبي عطوة الثانوية بالخانكة، ونهى أحمد حسن محمد بمدرسة الشهيد علاء عزت عبدالله بالخصوص.