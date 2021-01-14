شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«علوم بني سويف» يفوز بمشروع لأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فوز الدكتور وائل نبيل حزين الأستاذ بكلية العلوم جامعة بني سويف بمشروع بحثي تطبيق التنوع الميكروبي المرتبط بالنباتات المقاومة للجفاف وآلية تعزيز النمو كطريقة مبتكرة لعلاج مشكلة تصحر التربة والذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي في برامج التعاون العلمي مع الصين.

وأكد الدكتور منصور، أن المشروع له أهمية تطبيقية كبيرة حيث يهدف إلى الحصول على سلالات بكتيرية جديدة يمكن توظيفها لمقاومة مشكلة التصحر والتي تعاني منها مصر والصين وكثير من بلدان العالم، وخلال المشروع سيتم الكشف عن الخصائص التركيبية للمجتمعات الميكروبية المرتبطة بالنباتات التي تتحمل الجفاف وعزل الأنواع البكتيرية المحبة للظروف الصحراوية القاسية.

وعن طريق الجمع بين نتائج النشاط المضاد للبكتيريا واختبار تحمل الملوحة واختبار تعزيز نمو النبات، سيتم الحصول على مجموعة من السلالات الجديدة التي يمكن توظيفها في تعزيز نمو النبات في البيئات الصحراوية للحفاظ على البيئة ومواجهة مشكلة التصحر.