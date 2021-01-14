شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من زياد بهاء الدين: أسئلة حول تصفية مجمع الحديد والصلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مقال اليوم».. خدمة من بوابة «المصري اليوم» لإبراز أحد مقالات الرأي يوميًا لتسليط الضوء على مضمون المقال وأبرز ما ذكره الكاتب.

«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الكاتب زياد بهاء الدين، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«أسئلة حول تصفية مجمع الحديد والصلب» على أزمة مجمع الحديد والصلب بحلوان.

«زياد» بدأ مقاله: «أثار القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأي العام. والموضوع مهم ويستحق من الحكومة التريث، ليس فقط فيما يخص هذا المُجمّع وحده، وإنما لما يثيره من أسئلة بشأن السياسة الاقتصادية».

وتابع: «وأبدأ بتوضيح أنني أحاول ألا يكون لي موقف مسبق من مسألة بيع أصول القطاع العام أو الاحتفاظ بها، لأنني لا أرى أن هناك مبدأ صارمًا ينبغي التمسك به في هذه القضية، ولا سياسة واحدة سليمة، بل إنها مسألة ينبغي أن تحكمها الظروف الاقتصادية والتنموية والعملية لكل حالة على حدة. ولهذا فلا يقنعني موقف طالبي الخصخصة في كل مناسبة، ولا أميل لمن يرون أن ملكية الدولة مقدسة ولا يجوز المساس بها في كل الأحوال».

يواصل الكاتب مقاله: «هل كان حتميًا أن يصل المجمع إلى الحالة الراهنة التي يتكبد فيها سنويًا هذه الخسائر الباهظة، أم أن الوضع كان يمكن تداركه؟. ما أسباب الخسائر الكبيرة والمتراكمة التي تحتم التصفية، هل هي أسباب هيكلية لا أمل في إصلاحها، أم سوء إدارة يمكن تداركه، أم نقص تمويل يمكن تدبيره، أم زيادة مفرطة في العاملين يمكن التعامل معها ببرنامج للمعاش المبكر يحافظ على حقوقهم وعلى استمرار المجمع؟».

واختتم: «على الحكومة أن تتعامل مع هذا الموضوع بما يزيد على مجرد وصف الحالة الاقتصادية التي صار إليها مجمع الحديد والصلب اليوم، وتدرك أنه موضوع يهم الرأي العام بما يتجاوز حالات الخصخصة أو التصفية السابقة لمحال تجارية وفنادق سياحية وأنشطة عادية، وأن الرأي العام يستحق هذا البيان الواضح والتفصيلي، لأن القلق والتحفظ لن يزولا بمجرد المضي في التنفيذ».

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا