شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المساجين الهاربين من سجن طنطا: «أحدهم حاول الهرب مجدداً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن في مديرية أمن الغربية بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين الهاربين من سجن طنطا العمومي قبل مرور 3 أيام فقط على هروبهم بعد أن ظلوا ينقبون في الجدران على مدار 3 شهور خلال محاولتهم الهروب.

وكانت معلومات وصلت إلى اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية باختباء أحد المساجين الهاربين من سجن طنطا العمومي ويدعي «محمد .م» 30 سنة، بأحد المنازل في منطقة العجيزي في حي أول طنطا، وتمكنت قوات الأمن من محاصرة المكان، وحاول السجين الهارب مواصلة الهرب خلال محاولة ضبطه إلا أنه تم القبض عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية من التوصل إلى مكان المتهمين الباقيين وتواجدهما في إحدي الأماكن بمركز زفتي في محافظة الغربية وتم تشكيل فرق بحث وضبط المتهمين.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقى إخطاراً من مدير مباحث المحافظة بإبلاغ إدارة سجن طنطا العمومي عن هروب 3 مساجين محبوسين على ذمة قضايا قتل وسلاح ومخدرات ومحكوم عليهم بأحكام الإعدام والسجن المؤبد.

وانتقل إلى السجن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون السابق، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، لمتابعة الموقف، وتم ضبط جميع المتهمين.