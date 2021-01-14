شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفير إيطاليا تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والبريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جامباولو كانتيني، سفير جمهورية إيطاليا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي من أبرزها التحول الرقمي، والبريد.

وخلال اللقاء، استعرض «طلعت» الجهود المصرية في مجال التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية من أجل توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، والعمل على طرح الكارت الموحد الذي يتلقى المواطن من خلاله مستحقاته من برامج الدعم؛ موضحا أنه تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد، والذي تم خلاله إطلاق خدمات مالية رقمية للمواطنين بالمحافظة.

وأكد الوزير على أن البريد المصري يعد أحد ركائز المنظومة المالية الرقمية؛ خاصة وأن شبكة مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية أصبحت مؤهلة لاستيعاب المعاملات المالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرًا إلى التطور الكبير الذي يشهده البريد ليصبح احد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

ومن جانبه؛ استعرض السفير الإيطالي تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيطاليا والتوجهات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدي للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار السفير الإيطالي خلال اللقاء إلى أن إيطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والتي تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية رقمية؛ موضحا الجهود التي تبذلها إيطاليا لتحقيق الشمول المالي الرقمي لدى كل المواطنين والمؤسسات والمناطق، وزيادة الوعي الرقمي لدى موظفي الجهات المدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية أثناء فترة الجائحة.

ورحب السفير الإيطالي بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الرقمية الايطالية والبريد المصري، والتي سيستفيد منها عدد كبير من المصريين العاملين بإيطاليا لتسهيل العمليات المالية الإلكترونية وتخفيض المصروفات الإدارية ذات الصلة؛ خاصة في ضوء التقارب بين النظام المتبع بهيئة البريد المصرى وذلك المتبع من المؤسسات المعنية بإيطاليا.