شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن صرف 144 ألف و684 وسيلة تنظيم أسرة خلال ديسمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر ديسمبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 130525 منتفعة، منها 18940 جدد و111585 متردد، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير إدارة تنظيم الإسرة أنه تم صرف 144684 من وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ 13111867 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، فضلا عن تنفيذ عدد 25897 ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا وتنظيم الآسرة والصحة الإنجابية والفحص الذاتي للثدى.

وأشارت أنه تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.