شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي للمجزر الآلى برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، التشغيل التجريبى للمجزر الالى بالمدينة بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية كما تابع دورة الذبح حتى نهايتها وتسليمها للجزارين مع التزام العاملين بالمجزر بأماكنهم المخصصة.

وأكد رافت بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية وتركيب آلات الذبح الآلية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية .

وأشار رأفت بأن التشغيل التجريبى للمجزر الآلى للوقوف على آلية أعمال الذبح وتوقيت الذبح مما يؤدى إلى القضاء على الذبح خارج المجزر وتسهيل وسرعة أعمال الذبح اليومية لتفى باحتياجات المدينة واستيعاب أعداد الذبائح التي تتزايد في المناسبات والاعياد