شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة محتويات 14 ورشة تخالف اشتراطات السلامة الصحة بـ«أوسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بتشكيل وتفعيل لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة، للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وقامت إدارات المتابعة الميدانية والاشغالات والبيئة والادارات المعنية بالمدينة والعمل الميداني بالوحدات المحلية ورجال القوي العاملة، بش حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات بنطاق مركز ومدينة أوسيم، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة والتفتيش على الرخص وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأسفرت الحملة عن إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد 3 منشآت صناعية مخالفةً للاجراءات الاحترازية بعدم إرتداء العمال للكمامة أثناء العمل، ومصادرة محتويات عدد 14 ورشة ومنشأة تستخدم المواد الخطرة لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية.

وتم إيداع المضبوطات مخازن المدينة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.