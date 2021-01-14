شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالنواب يتبرع بتوفير وتعبئة اسطوانات الأكسجين لدعم مصابي كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد عبد المحسن أبو حته، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار، شمال المنيا، بتوفير وتعبئة اسطوانات أكسجين، وتوزيعها على مستشفتي مغاغة، والعدوة، للمساهمة في دعم وعلاج مصابي وباء كورونا .

قال «أبوحته»، إن التبرع يأتي في إطار الدور المجتمعي للمساهمة في أزمة وباء كورونا، مؤكدا على وجود تنسيق مع مديري المستشفيات لتوفير الاحتياجات .