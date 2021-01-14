شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 7 مقاهي وورش لعدم الالتزام بمواعيد الغلق ورفع 100 حالة إشغال بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة البدرشين حمله لرفع الإشغالات والتأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق المقرره، شملت شارع بورسعيد و قريه ميت رهينة وقريه سقاره، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع سيبر بميت رهينه مخالف لمواعيد الغلق، وغلق و تشميع 4 مقاهي مخالفه لمواعيد الغلق و تقدم الشيشه.

كما تم غلق عدد ورشتان مخالفتان لمواعيد الغلق ورفع حوالي 100 حالة إشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.