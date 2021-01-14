شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين بمسابقة «الإعجاز التشريعي في قضية الميراث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، عن جوائز الفائزين في مسابقة «الإعجاز التشريعي في قضية الميراث» لعام 2019/2020، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وفاز بالمركز الأول الدكتور محمد عبدالله متولي فايد، بجائزة 15 ألف جنيه، وبالمركز الثاني أحمد محمد عكاشة بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، كما فاز بالمركز الثالث أشرف فتحي محمود بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه.

وفاز بالجوائز التقديرية: نرمين فايز محمد السيد، د.خالد فؤاد محمد بلبل، د.هاشم بكري أمين، د. خالد محمد راتب، د. محمد السعيد محمد خليل، هشام عبدالمبدي خلف، أسماء حسن مزمل محمد، عايدة السيد محمد مراد، د. الشيماء السيد محمود، د. رضا عبدالعزيز الدسوقي إبراهيم.

ومن المقرر أن تُوزّع الجوائز في حفل يُعقد بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، يوم الثلاثاء، 19 من يناير الجاري.