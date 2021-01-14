شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ»: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوم هتيم بأبوتشت في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أسامة الهواري، نائب مجلس الشيوخ بقنا، عن تنظيم قافلة طبية، غدًا الجمعة، بقرية كوم هتيم بمركز أبوتشت، بالتعاون مع جمعية قلب واحد.

وأضاف أن القافلة ستقدم خدمة طبية في 10 تخصصات لأهالي كوم هتيم والقرى المجاورة، بالإضافة إلى تقديم كراتين مواد غذائية لقاعدة بيانات المستحقين بالجمعية الخاصة بالقرية، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع مع الأهالي لسماع شكواهم ومطالبهم.

وأوضح أنه سيتم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية لبعض المستحقين من أهالي قرية الكرنك الجديدة، أو ما يطلق عليها عزبة الصفيح، وتوفير كراتين مواد غذائية و3 ثلاجات و10 بوتاجاز مسطح و10 أسطوانات غاز وعدد 5 غسالات وتوفير 2 جهاز كمبيوتر و2 طابعة لمستشفى أبوتشت، وذلك بناءً على طلبهم، إضافة إلى توزيع مواد غذائية.