شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الوزراء»: مصر توقع مذكرة تفاهم مع «سيمنس» بشأن خط قطار فائق السرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجلس الوزراء، في بيان، إن مصر وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية، اليوم الخميس، لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.

وسيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.