شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات جمهورية للسيسي بشأن فرص عمل للمرأة والشباب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، 3 قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقيات وخطابات متبادلة بين مصر ودول أخرى، بشأن توفير فرص عمل للمرأة في الصعيد والشباب وتنمية الأراضي الزراعية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- القرار رقم 403 لسنة 2020 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منح بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهنّ وتنمية المجموعات المنتجة» الموقعة في القاهرة بتاريخي 11 و15 يونيو 2020.

-القرار رقم 447 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين بين مصر وإسبانيا بشأن منحة مبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة» الموقعة في القاهرة بتاريخي 22 و23 يونيو 2020.

- القرار رقم 477 لسنة 2020، على الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الأفريقية وزيادة دخول الأراضي الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

الجريدة الرسمية 14-1-2021