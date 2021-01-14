شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني تعود لـ«هي وبس» مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعود الإعلامية رضوى الشربيني لتقديم برنامجها «هي وبس»، بدءًا من اليوم، الخميس، عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.

كانت «رضوى» قد حصلت على إجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، وأكدت للجمهور أنها لأول مرة تفعل ذلك قبل انتهاء أي موسم من البرنامج، لكنها بحاجة لعطلة قصيرة للابتعاد عن الضغوط وقضاء بعض الوقت مع ابنتيها.

يذكر أن برنامج «هي وبس» يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال، وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، ولا يزال الموسم الخامس منه مستمرًا حتى الآن، وتعرض الحلقات من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء على قناة cbc sofra.