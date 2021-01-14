محافظة الغربية ترد على انتقادات تطوير ميدان السيد البدوي: «أخبار مغلوطة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة الغربية بيانًا للرد على الانتقادات الموجهة من مواطني مدينة طنطا على شكل التطوير فى ميدان السيد البدوي.

وجاء في البيان: «تؤكد محافظة الغربية حرصها كل الحرص على المظهر الحضارى والجمالي لميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، نظراً لقيمة المكان التاريخية والدينية لدى أبناء المحافظة».

وأضاف البيان: «تهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، ومجهولة المصدر، دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للمحافظة».

وأوضحت المحافظة أن كافة الأعمال الجارية من تطوير المنطقة تعكس الطابع الحضاري والإسلامي للمنطقة وأنها لن تحجب الرؤية عن المسجد، ولكن تأتي في للقضاء على تواجد الباعة الجائلين المنتشرين فى المنطقة حول أسوار المسجد.

وأشارت المحافظة إلى أن عملية تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة الذى يؤدي إلى مسجد السيد البدوي وكذلك منطقة محيط المسجد، تجري من خلال الدراسة الفنية التى تم وضعها بالتنسيق بين المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وأوضح البيان أن التطوير يأتي ضمن المشروع القومي لتجميل ميادين مصر، ويهدف إلي تحسين الصورة البصرية وإعادة الواجهة الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي على المنطقة، وكذلك فتح محاور مرورية جديدة بغرض تسيير حركة المرور في واحدة من أهم المناطق الحيوية فى مدينة طنطا وكذلك تنمية السياحة الدينية فى محافظة.

وتؤكد محافظة الغربية أن أعمال التطوير والتجميل فى المنطقة تشمل إنشاء ممشى على الطراز الإسلامي مزين بأعمدة إنارة ديكورية بالجزيرة الوسطى لشارع السكة الجديدة، وكذلك توحيد كافة اللافتات وتند المحلات المتواجدة على جانبي الشارع ورصف وتجديد أرصفة لشارع، وأيضًا تطوير الرصيف المجاور للجانب الأيسر من المسجد وتجهيزه بأكشاك خشبية لتوفير احتياجات زوار ورواد المسجد والمنطقة.

محافظة الغربية ترد على انتقادات تطوير ميدان السيد البدوي: «أخبار مغلوطة»

محافظة الغربية ترد على انتقادات تطوير ميدان السيد البدوي: «أخبار مغلوطة»

محافظة الغربية ترد على انتقادات تطوير ميدان السيد البدوي: «أخبار مغلوطة»