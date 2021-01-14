شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب لاستقبال مبارتين بمونديال كرة اليد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية الشباب والرياضة فى الإسكندرية، أعمال رش وتعقيم صالة الألعاب الرياضية المغطاة فى برج العرب، والتى تم تخصيصها لاستضافة عدد من مباريات كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي تجرى خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 فريق.

وذكرت المديرية، أنه فى إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، تم فجر اليوم الخميس تعقيم صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب،قبل ساعات من انطلاق أولى مباريات بطولة العالم لكرة اليد (مجموعة الإسكندرية) رغم الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن الصالة تستقبل اليوم مبارتين، الأولى مباراة روسيا وبيلاروسيا فى الساعة ٤.٣٠ مساءاً، والثانية مباراة كوريا وسلوفينيا فى الساعة ٧.٠٠ مساءاً، وذلك وسط اجراءات احترازية شديدة التعقيد وعالية الدقة حيث تطبق الفقاعة الطبية لجميع الفرق المشاركة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار برج العرب الدولى فريق منتخب قطر، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتعد البطولة هى الأكبر فى تاريخها حيث يشارك فيها ٣٢ دولة لأول مرة.

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)

تعقيم صالة الألعاب الرياضة ببرج العرب للوقاية من كورونا لاستقبال مبارتين بـ"مونديال كرة اليد رجال 2021" (صور)