شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كفر شكر» يناشد المواطنين إلقاء القمامة بالصناديق: «أرجوكم حافظوا على البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، جموع مواطني المدينة، بعدم إلقاء «شنط» أكياس القمامة في الشوارع، والالتزام بإلقاءها في الصناديق المخصصة لذلك، قائلا: «أرجوكم حافظوا على البيئة لتكون نظيفة».

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمدينة بحملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات من الشوارع والطرق، كما قامت الحملة بنقل جميع مقالب القمامة الفرعية إلى المقلب الوسيط ثم النقل أيضًا إلى المقلب العمومي بمدينة الخانكة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين مستمرة في المدينة، وكل قرى الوحدات المحلية بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري والبيئي والصحة العامة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بحملة لرش وتطهير وتعقيم على مستوى المركز والمدينة، وتستهدف الحملة تطهير وتعقيم ونظافة كل الأماكن والشوارع العامة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتطهير والتعقيم المستمر داخل كل الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة، وكل الجهات الخدمية بالمركز، والمدينة، لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من مخاطر العدوى والأمراض.

حملات نظافه فى كفر شكر

حملات نظافه فى كفر شكر

حملات نظافه فى كفر شكر

حملات نظافه فى كفر شكر