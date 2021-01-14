شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.. الرابط ومواعيد السداد من الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020، المعروفة باسم فاتورة يناير يوم 15 يناير 2021 وحددت الشركة ومواعد فترة السماح التى يمكن سداد فاتورة الأرضي دون غرامة، ومواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال وأيضًا مواعيد قطع الحرارة مؤقتًا وفرض غرامة علي المتأخرين في سداد الفاتورة.

جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي المحدد من الشركة المصرية للاتصالات:

يوم 15 يناير 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات العملاء بإصدار الفاتورة

يوم 14 فبراير 2021 تنتهي فترة شهر السماح لسداد فاتورة الارضي .

يوم 15 فبراير 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 تنتهي فترة شهر السماح لسداد فاتورة التليفون .

يوم 15 مارس 2021 رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة التأخير علي العملاء غير مسددي الفاتورة.

وتستطيع اعتبارًا من يوم 15 يناير 2021 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات فقط عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة ويمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالضغط هــنــــــــــا .

وفي حالة محاولة الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل ذلك الموعد للعملاء الذين قاموا بسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2020، وستظهر الرسالة التالية : «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».