شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاد الشعلة أمام السد العالي احتفالا بعيد أسوان القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة أسوان، بعيدها القومي، والذي يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالي في 15 يناير 1971، وذلك من خلال إيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشعلة أمام رمز الصداقة «المصرية السوفيتية» بالسد العالي صباح اليوم، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

شهد إيقاد الشعلة، اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان.