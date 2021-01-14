شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تعلن موعد انطلاق الجزء الثانى من «إعداد قادة المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، الجزء الثانى من دورة (إعداد قادة المستقبل)، والتي كان من المقرر تنفيذها في الخطة التدريبية 2019/2020 لمركز سقارة وتم تأجيلها نظراً لظروف جائحة كورونا، وتستمر لمدة 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية سقارة، ويستفيد منها 64 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

تأتي الدورة تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية ليكونوا موظفين حكوميين محترفين بما يتناسب مع العصر الحديث الذي نعيش فيه.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، إن استكمال هذه الدورة التدريبية الهامة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لاستراتيجية رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات، مؤكداً أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، موضحاً أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه خاصة الجزء العملي والذي تضمن زيارات ميدانية ولقاءات لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيري عموم المحافظات والمحافظين السابقين والابحاث الجماعية التي قام المتدربون بإعدادها لأهم الموضوعات المتعلقة بالادارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

ووجه الوزير المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل، بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل، وجلسات المحاكاه خاصة في مجال الأزمات والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي سينفذ ورش عمل متقدمة في مجالات التفكير الابداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الاداء والعمل الجماعي وهندسة الانسانيات.

ونوه إلى استمرار التدريب على الموضوعات والقوانين التي تخص الادارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجى ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وادارة المشروعات والاصلاح الادارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.

وأكد «شعراوى»، على الأهمية الكبيرة للتدريب في العصر الذي نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً بحيث أننا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، لافتا إلى أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد مركز إعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين بما يمتكله من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد المميز الفريد المميز خاصة مع التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب في مختلف المجالات.

أضاف الوزير أن تمكين العنصر البشري وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز اليها، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة فضلاً عن بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT وقام مركز التنمية المحلية بسقارة بإجراء اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالي ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد عن 45 عاماً، وألا يكون من الشاغلين لمناصب قيادية.