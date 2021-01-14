شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يسلم 107 عقود جديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ107 عقود جديدة لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1353 فدانا، و56 عقد تقنين مبان على مساحة 8901 مترا مربعا، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكد المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية، مناشدا من لم يتقدموا للتقنين بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.