محافظ المنيا يسلم 107 عقود جديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يسلم 107 عقود جديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ107 عقود جديدة لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1353 فدانا، و56 عقد تقنين مبان على مساحة 8901 مترا مربعا، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
أكد المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
ووجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية، مناشدا من لم يتقدموا للتقنين بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.