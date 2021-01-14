شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5544 محضر «عدم ارتداء كمامة» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة محافظ القليوبية، من خلال رؤساء المدن والأحياء ونوابهم، من تحرير 5544 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وذلك منذ بدء تطبيق الغرامة وحتى الأحد 3 يناير، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، وذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس.

أكد المحافظ في بيان صحفي الخميس، على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

في سياق متصل، قام محافظ القليوبية، مساء الأربعاء، بشن حملة مكبرة لمتابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.

تم ضبط أكثر من 25 شيشة بكافيتيريا بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوع نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 15 محضر ورفع إشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.

كما المحافظ إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، حيث تابع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وكذا إلزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس .

وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.