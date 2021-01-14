شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة لتقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان بإحدى قرى ههيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالاشتراك مع إدارة ههيا البيطرية، وكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، ومعمل بحوث صحة الحيوان ومديرية الزراعة، بتنفيذ قافلة بيطرية بقرية العواسجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 170 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة، وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 45 رأس ماشية، والفحص بجهاز السونار لعدد 89 رأس ماشية، كما تم تجريع 738 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية، ورش 317 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض، وفحص وعلاج 420 طائرا.

وأضاف أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربين بشأن التحسين الوراثى، ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، لتجوب القري الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.