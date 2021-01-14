شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى الأمير خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الأمير خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

هو نجل عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبدالعزيز مؤسس المملكة السعودية.