شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: تطهير 4146 كيلو أطوال مصارف ومراوي خصوصية من الحشائش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، عمليات التطهير في المصارف والمراوي الخصوصية الواقعة في زمام جمعياتها، تحت إشراف رؤساء الجمعيات وأعضاء مجالس الإدارات والمهندسين، من خلال التعاقد مع جهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة.

وقال المهندس خالد عبدالجابر مصطفى، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى بالاسكندرية،أنه جرى تطهير 2210 كيلو متر أطوال مراوى خصوصية فضلا عن 1936 كيلو متر أطوال مصارف زراعية، من الحشائش والبوص والهيش وكل ما يعوق سريان المياه.

وأضاف «عبدالجابر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المهندسة تريزا سعد عطا الله مدير ادارة الإرشاد الزراعى الجديدة، وجهت المزارعين الذين يوجد في أراضيهم مصارف ومراوى تحتاج إلى تطهير عاجل التواصل مع الجمعيات التابعين لها، لعمل حصر بالاراضى التي تحتاج مصارفها ومراويها إلى أعمال تطهير.

وأشار إلى أن الاسكندرية تضم مراوى خصوصية بأطوال 5137 كيلو مترا، تتبع 4 إدارات هي المعمورة وتضم 107 كيلو متر وخورشيد وتضم 150 كيلو متر وبرج العرب وتضم 102 كيلومتر والعامرية وتضم 4778 كيلومتر باجمالى 5137 كيلو وما تم تطهيره 2210 كيلو متر.

ولفت إلى أن إجمالي أطوال المصارف الزراعية الخصوصية، يبلغ 4652 كيلومتر، بواقع 108 كيلومتر في ادارة المعمورة الزراعية، و115 كيلو متر في خورشيد، و4335 كيلومتر في العامرية، و94 كيلو متر في برج العرب، بإجمالى 4652 كيلومتر، وما تم تطهيره 1936 كيلو متر،مشيراً إلى أن جملة ما تم تطهيره من المصارف والمراوى الخصوصية في المحافظة بلغ 4146 كيلو متر من اجمالى 9789 كيلومتر.

"زراعة الإسكندرية":تطهير 4146 كيلو أطوال مصارف ومراوى خصوصية من الحشائش (صور)

"زراعة الإسكندرية":تطهير 4146 كيلو أطوال مصارف ومراوى خصوصية من الحشائش (صور)

"زراعة الإسكندرية":تطهير 4146 كيلو أطوال مصارف ومراوى خصوصية من الحشائش (صور)

"زراعة الإسكندرية":تطهير 4146 كيلو أطوال مصارف ومراوى خصوصية من الحشائش (صور)