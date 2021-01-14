شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: صفوت الشريف كان له بصمات واضحة في الإعلام المصرى لسنوات طويلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق.

وقال في نعيه: «قد يختلف البشر في الرؤى والتوجهات، ولكن تظل حقيقة الموت هي الثابت الأكيد في هذه الحياة. وأمام هذه الحقيقة، لا نقول إلا ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع أن الراحل «كانت له بصمات واضحة في الإعلام المصرى لسنوات طويلة، ومنها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى وإطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات».

واختتم: «أتقدم باسمى وباسم وزارة الدولة للإعلام بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا له بالرحمة والمغفرة».