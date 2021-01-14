شكرا لقرائتكم خبر عن رصف عدد من الطرق في أحياء مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة العريش عن التعاون مع الجهات المعنية لرصف عدد من الطرق في مختلف أحياء مدينة العريش من الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة للعام المالي الجاري.

وقال ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه يجري حاليًا رصف طرق في أحياء المساعيد ووسط المدينة والموقف القديم والزهور، من الخطة الاستثمارية للعريش.

وأشار إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة العريش للعام المالي الجاري تبلغ 45 مليونا و200 ألف جنيه. مؤكدًا على أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 20.7 مليون جنيه للطرق، مبلغ 11 مليون جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 6 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

من جانبه، أكد أسامة إبراهيم، رئيس حي المساعيد بالعريش، أنه يجري حاليًا رصف شارع الفرن القديم في كلا الاتجاهين بعد وضع البردورات وأعمال تركيب الأرصفة، من شارع السنترال وحتي شارع البحر.

رصف طرق بالعريش

رصف طرق بالعريش