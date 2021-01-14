شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 649 ألف رأس ماشية وطائر ضد «التسمم الدموي والجدري وأنفلونزا الطيور» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال عام 2020، بلغ 649 الف، و562 رأس ماشية وطائر، بواقع 537 ألف و932 رأس ماشية، و111 ألف و630 طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت، أنه تم تحصين 144 الف و22 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و259 ألف و657 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، 41 ألف و597 رأس (أبقار وجاموس) ضد مرض التسمم الدموي «نيموباك»، وتحصين 64 ألف 804 رأس ضد جدري الماشية،و24 ألف و77 رأس أغنام ضد جدري الضأن، وتحصين 3 آلاف و776 رأس ضد مرض طاعون المجترات، فضلاً عن تحصين 111 ألف و630 طائر، (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى ان التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.