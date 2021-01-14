شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صاحب بث مباشر «الحقينا يا سيادة الوزيرة» بفيروس كورونا فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي وأصدقاء وأحباب محمد القصاص المدرس بالتربية والتعليم بعد وفاته أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى كفر الدوار العام وهو صاحب الفيديو الشهير «انجدينا يا سيادة الوزيرة الأكسجين نقص علينا» والذى قام بنشره في بث مباشر على صفحته على «فيس بوك» من داخل مستشفى صدر دمنهور في محافظة البحيرة .

وعلق أحمد رجب على صفحة الفقيد:«حبيبي ما أجمل صوتك في تلاوة القرآن الكريم، لله الامر من قبل ومن بعد، والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وانا على فراق الاستاذ محمد القصاص لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن العين لتدمع، وأن القلب ليخشع، وانا لفراقك ياحبيبي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وانا اليه راجعون.»

وتوفي المدرس الشاب محمد القصاص داخل مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والذى تم نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور والذى كان يتم علاجه فيه من فيروس كورونا المستجد.

وخرج محمد القصاص في بث مباشر من داخل مستشفى الصدر بدمنهور في محافظة البحيرة يشكو من نقص الأكسجين في المستشفي قائلاً:«الأكسجين نقص علينا، احنا في مستشفى صدر دمنهور، الأكسجين نقص علينا، الأكسجين يا ناس، الناس كلها بتصرخ، يا ناس يا ناس.. يا سيادة الوزيرة.. يا وكيل وزارة الصحة.. انجدينا يا سيادة الوزيرة.»

شاهد الخبر الأصلي لفيديو بث مباشر من مستشفي صدر دمنهو من هـنــــا .

وخرج الدكتور محمود طلحة في فيديو على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة ينفي وجود نقص في الأكسجين في مستشفى صدر دمنهور وقت الفيديو مؤكدًا وجود 16 ألف لتر أكسجين في خزان الأكسجين في المستشفي.

شاهد رد وكيل وزارة الصحة على فيديو من هـنــــا .