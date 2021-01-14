شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطة ومواعيد القوافل العلاجية في مدن وقرى البحر الأحمر خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن خطة ومواعيد القوافل العلاجية بمدن وقري المحافظة حتى نهاية يناير الجاري، لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء عمليات مجانية للمواطنين.

وأوضح بيان للمديرية، الخميس، أن أولى القوافل العلاجية تبدأ يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 15 و16 يناير بقافلة علاجية بمنطقة مرسى حميره وأبرق التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتقوم القافلة بالتوجه لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر لقضاء يومين هناك الأحد والاثنين المقبلين الموافقين 17 و18 يناير لإجراء الكشف الطبي على المواطنين بحلايب مجانا في جميع التخصصات.

وتستمر القوافل العلاجية عملها يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 يناير بقري ادلديت وأبورماد بحلايب، ثم العودة يومي 21 و22 لقري برنيس وحماطة وابو غصون ووادي الجمال بمدينة مرسي علم، ويومي 23 و24 بمدينة مرسي علم.

وفي ايام 25 و26 تتجه ناحية الشمال بقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير، و28 و29 يناير الجاري تقوم القافلة العلاجية بعملها بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا ويومي 29 و30 يناير تتوجه القافلة العلاجية التابعة لإدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر إلى شمال المحافظة حيث قرية عرب عايش والزعفرانة.