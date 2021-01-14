شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «الفيضة الكبرى» تضرب الإسكندرية.. وطوارئ بشركة المياه والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الأمطار الغزيرة محافظة الإسكندرية، صباح الخميس، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة، تزامنا مع بدء نوة الفيضة الكبرى، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية والمرور حتى الآن.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة «الفيضة الكبرى»، الخميس 14 يناير، وتستمر عادة لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة 6 أيام، تزامنا مع نوة «الفيضة الكبرى».

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب تحسبا لهطول أمطار تزامنا مع النوة.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.

من جانبه، قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة أتمت استعدادها لاستقبال نوة الفيضة بالتتسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار جابر في تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم» إلى تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق أثناء هطول الأمطار الغزيرة لإعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحى لاستيعاب مياه الأمطار.