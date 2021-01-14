شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لمحاولة صب سقف مخالف على مساحة 100 متر في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، تنفيذ إزالة فورية بقرية البتانون عبارة عن سقف مخالف على مساحة 100 متر.

وتم وقف صب السقف وفك الخشب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحملات المستمرة لاستعادة حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأصافت «عقيلة» قائلة إننا جاهزون فوراً للتعامل بحزم مع أي محاولات للتعديات المخالفة بدون تهاون أو تقصير.