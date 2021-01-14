شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال النظافة في القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة والإنارة العامة بقري المركز، فجر الخميس، مشددا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع عمليات الرش والتطهير والتعقيم لشوارع وأبنية المدينة لمواجهة كورونا.

وتابع عصام القصيف، نائب رئيس المدينة، يرافقه جهاز النظافة والتجميل بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات.

وتابع تميم ابو زيد، رئيس قرية الزعفران، أعمال النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها.

كما تابع محمد عبدالسلام، رئيس قرية الكفر الشرقي، سير العمل بمنظومة النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

في السياق، تابعت حكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة، أعمال صيانة كشافات الانارة العامه بشوارع قرية ٨٣ الخريجين لتحسين مستوي الانارة العامه بشوارع القرية.