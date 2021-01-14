شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يتفقد عيادة تطعيمات كورونا في مستشفى حميات منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، بقيام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية لشؤن الطب الوقائي، بالمرور على مستشفى حميات منوف لتفقد الاقسام الداخلية والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، والمرور على خزان الأكسجين والتأكد من توافره، ومدى جاهزية المستشفى لمكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وتفقد عيادة تطعيمات فيروس كورونا المستجد للتأكد من انتهاء الاستعدادات الخاصة ببدء تشغيلها.