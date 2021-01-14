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وكيل «صحة المنوفية» يتفقد عيادة تطعيمات كورونا في مستشفى حميات منوف

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، بقيام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية لشؤن الطب الوقائي، بالمرور على مستشفى حميات منوف لتفقد الاقسام الداخلية والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، والمرور على خزان الأكسجين والتأكد من توافره، ومدى جاهزية المستشفى لمكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وتفقد عيادة تطعيمات للتأكد من انتهاء الاستعدادات الخاصة ببدء تشغيلها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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