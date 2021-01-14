شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 120 ألف فدان قمح في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف سعد الجمل، مدير الزراعة في المنوفية، بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 120 الف فدان و11 قيراط للموسم الحالي 2020/2021 بزمام المحافظة.

واضاف انه تم علاج مساحة 14337 فدان ضد الحشائش العريضة والنجيلية، مشيرا إلى تسوية مساحة 22826 بالليزر على مستوى المحافظة، وتجهيز مساحة 12200 فدان كمصاطب لزراعة محصول القمح.

وأكد «الجمل» أن المديرية تتخذ كافة الاجراءات وتقدم كل الدعم للمزراعين لضمان محصول جيد.