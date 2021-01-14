اليوم.. إجراء انتخابات لجان مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتخب أعضاء مجلس النواب، اليوم

كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أبرز الأسماء المرشحة للفوز في انتخابات رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي ستجرى غدا الخميس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات عمل اللجان وطريقة الترشح، والتي جاءت على النحو التالي:

مادة 37

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومي.