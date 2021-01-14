كورونا في 24 ساعة| 996 إصابة والسلالة الجديدة تغزو 50 منطقة.. وتحذير من "عام صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 677 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الاخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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